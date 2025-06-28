В сеть попало видео ликвидации наемника из «иностранного легиона», воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Уточняется, что бой произошел 27 октября 2024 года.

На видео попало, как подстрелили одного из наемных военных при попытке подобраться к российским бойцам.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что пункт дислокации иностранных наемников в отельно-ресторанном комплексе и место размещения украинских диверсантов поражен ударами в Сумской области. По его словам, поражены позиции ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. Кроме того, был зафиксирован удар в ресторанный комплекс, где находились иностранные наемники.

Кроме того, добавил Лебедев, удары по военной логистике ВСУ были нанесены в Харьковской области. В регионе были поражены пункт переброски беспилотников и складское помещение ВСУ в пригороде Чугуева.

Ранее депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах.