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Появилось видео ликвидации наемника в Брянской области

В сеть попало видео ликвидации наемника «иностранного легиона» в Брянской области

В сеть попало видео ликвидации наемника из «иностранного легиона», воюющего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Ролик опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

Уточняется, что бой произошел 27 октября 2024 года.

На видео попало, как подстрелили одного из наемных военных при попытке подобраться к российским бойцам.

До этого координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что пункт дислокации иностранных наемников в отельно-ресторанном комплексе и место размещения украинских диверсантов поражен ударами в Сумской области. По его словам, поражены позиции ротных опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), места размещения диверсионных групп (ДРГ) и центры управления беспилотной активностью. Кроме того, был зафиксирован удар в ресторанный комплекс, где находились иностранные наемники.

Кроме того, добавил Лебедев, удары по военной логистике ВСУ были нанесены в Харьковской области. В регионе были поражены пункт переброски беспилотников и складское помещение ВСУ в пригороде Чугуева.

Ранее депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах.

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