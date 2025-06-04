Российский дрон-камикадзе «Ланцет» ударил по катеру ВСУ у берегов Крыма

Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил катер ВСУ с ракетами AIM-9M в Черном море

Российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова, при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» ударили по украинскому безэкипажному катеру Magura V7 в Черном море. Кадры этой атаки опубликованы в Telegram-канале компании-разработчика БПЛА ZALA.

На видео можно увидеть движущийся в Черном море катер, который поражает российский дрон. В результате судно оказалось выведено из строя.

В ZALA уточнили, что катер Magura V7 оснащен бортовыми зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) с двумя американскими управляемыми ракетами AIM-9M Sidewinder, предназначенными для поражения воздушных целей.

В компании подчеркнули, что этот эпизод демонстрирует способность «Ланцетов» обнаруживать и поражать в том числе плавсредства, способные активно маневрировать на высокой скорости.

До этого Forbes сообщил, что российские FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю могут «заглядывать» в блиндажи и здания.

Журналисты обратили внимание на то, что беспилотник, несмотря на свои небольшие размеры, передает оператору качественное видеоизображение. Благодаря этому военные ВС РФ находят уязвимую зону у техники ВСУ или место для проникновения в укрытие и атакуют его.

Отмечается, что такие беспилотники, в отличие от радиоуправляемых БПЛА, невозможно подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее сообщалось, что российские БПЛА научились уворачиваться от FPV-перехватчиков.