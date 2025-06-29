Над двумя российскими регионами сбили восемь дронов

МО РФ: силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Брянской и Курской областями

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что аппараты были ликвидированы в период с 8:50 до 11:10 мск. При этом семь беспилотников сбили над территорией Брянской области и еще один — над Курской.

До этого в Минобороны рассказали, что за сутки силы ПВО уничтожили ракету «Нептун» и 102 дрона самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего за время спецоперации было ликвидировано 66 160 беспилотников.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что российские войска прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.

Ранее российские силы уничтожили истребитель F-16 ВСУ.