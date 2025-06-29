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Российские средства ПВО за сутки сбили ракету «Нептун» и более ста беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО сбили за сутки ракету «Нептун» и 102 дрона ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили ракету «Нептун» и 102 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 102 БПЛА самолетного типа», — проинформировало российское оборонное ведомство.

По информации российского Минобороны, всего с начала проведения спецоперации было уничтожено 663 самолета, 283 вертолета, 66 160 беспилотников, 24 079 танков и других боевых бронированных машин, 612 зенитных ракетных комплексов, 1 572 боевые машины РСЗО, 26 765 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 447 единиц специальной военной автомобильной техники.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские войска прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины.

Ранее российские силы уничтожили истребитель F-16 ВСУ вместе с пилотом.

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