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Украина формально вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах
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Depositphotos

Украина формально вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом сообщил нардеп Роман Костенко своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Рекомендацию Совета национальной безопасности и обороны Украины о легализации применения таких мин подписал президент Украины Владимир Зеленский. В комментарии к этой новости Костенков написал, что Россия подписантом Оттавской конвенции никогда не была и якобы активно применяла такие мины в ходе боевых действий.

Конвенция, вступившая в силу в 1999 году, запрещает использование противопехотных мин, которые, по оценкам Международного комитета Красного Креста, наносят значительный вред мирному населению. Украина подписала данную конвенцию в 2005 году и ратифицировала в 2006 году. На практике такие мины регулярно применялись в ходе так называемой АТО и до сих пор нередко обнаруживаются на улицах городов в зоне СВО, причиняя вред мирным жителям.

28 июня Литва, Латвия и Эстония сообщили о выходе из конвенции по противопехотным минам.

Как писала британская газета The Telegraph, выход Финляндии, Польши и стран Прибалтики из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин объясняется желанием этих стран создать «новый железный занавес» на границе с Россией.

Ранее политолог Геннадий Подлесный объяснил, почему балтийские мины на границе с РФ бессмысленны.

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