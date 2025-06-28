МО РФ сообщило о взятии «Востоком» контроля над междуречьем Волчей и Мокрых Ял

ВС РФ установили контроль над междуречьем Волчей и Мокрых Ял после освобождения Червонной Зирки в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«После освобождения села Запорожье и последующего стремительного броска на Ялту, штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады, не снижая темпа, ворвались в Червоную зирку и выбили противника из населенного пункта», — рассказали в ведомстве.

Боевые действия в этом регионе вела группировка войск «Восток».

До этого Минобороны России сообщило, что ВСУ от действий «Востока» за сутки потеряли до 200 военных. Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились бронетранспортера М113 американского производства, семи автомобилей, пункта боепитания и 15 пунктов управления беспилотной авиацией.

Сообщается, что подразделения группировки продолжили продвигаться в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад и десантно-штурмовой бригады украинской армии в районах Полтавки, Малиновки, Воскресенки, Сладкого и Камышевахи.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.