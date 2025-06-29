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Российские войска взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка

Минобороны: бойцы группировки «Центр» взяли под контроль Новоукраинку в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские войска нанесли поражение трем механизированным и десантно-штурмовой бригадам, бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригадам территориальной обороны, нацгвардии и морской пехоты. Украинские войска располагались в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоторецкое, Удачное, Луначарское, Дачное, Петровское, Муравка, Димитров и Разино.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», 15 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

22 июня российские войска завершили взятие под контроль населенного пункта Перебудова в ДНР. По данным Минобороны, боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Восток».

Ранее в ВС РФ заявили о контроле над междуречьем рек Волчья и Мокрые Ялы.

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