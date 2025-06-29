ВС РФ атаковали радиолокационную систему израильского производства

Минобороны сообщило об атаке по многофункциональной радиолокационной станции израильского производства RADA. О поражении РЛС говорится в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что в последние сутки дроны, ракеты и снаряды ВС РФ поражали цеха производства и сборки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ВСУ и места их хранения, а также пункты размещения ВСУ в 133 районах.

По данным МО РФ, за сутки средствами противовоздушной обороны была уничтожена управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 102 украинских дрона самолетного типа.

Утром 29 июня министерство обороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией регионов России. По одному украинскому дрону были сбиты над территориями Курской и Ростовской областей, а также над Крымом.

12 июня президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские силы ПВО уничтожили 7,5 тысячи западных ракет с начала СВО. По его словам, силы ПВО с февраля 2022 года сбили более 80 тысяч воздушных целей.

Ранее пропалестинские активисты повредили крупную партию техники для Украины.