Пропалестинские активисты повредили крупную партию техники для Украины

Пропалестинские активисты повредили технику для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на €1 млн в городе Турнэ в Бельгии. Об этом пишет BrusselsSignal.

Активисты 23 июня предприняли скоординированные действия против двух бельгийских компаний — OIP в Турнэ и Syensqo в Харене.

Около ста активистов проникли на территорию OIP, бельгийской дочерней компании израильского производителя оружия Elbit Systems, где разгромили офисные помещения и информационную инфраструктуру, а также технику. Для погрома они использовали шлифовальные машинки и молотки. Из-за акции поставки техники Украине будут отложены на месяц.

Около 80% протестующих, по словам генерального директора Фредди Верслуйса, были женщинами. Такой вывод он сделал, проанализировав записи видеокамер, оценив способ обращения активистов с молотками. В момент акции они носили герметичные белые костюмы, закрывающие лицо и фигуру.

До этого пропалестинские активисты облили краской здание Минобороны Финляндии.

Ранее пропалестинские активисты испортили поле для гольфа Трампа из-за Газы.