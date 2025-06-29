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Американский журналист заявил, что Украина сильно занижает потери

Журналист Боуз назвал потери Украины в конфликте с Россией невообразимыми
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Американский журналист Чей Боуз в социальной сети Х написал, что истинные масштабы потерь Украины «невообразимы».

«Сотни тысяч числятся «пропавшими без вести». Кладбища настолько переполнены, что отравляют грунтовые воды», — написал он.

Журналист подчеркнул, что Украина значительно преуменьшает свои потери и преувеличивает российские.

«Недавний обмен телами выявил значительное неравенство», — отметил Боуз.

До этого глава переговорной группы России Владимир Мединский заявил, что РФ выполняет все договоренности с Украиной, достигнутые во время переговоров в Стамбуле, по передаче тел военнослужащих.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

По словам Мединского, российская сторона передала украинской 6060 тел. При этом глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что среди них есть тела и украинских, и российских военнослужащих. Он отметил, что на опознание понадобится 14 месяцев.

Ранее Мединский заявил о готовности России передать Украине около 3 тысяч тел военных ВСУ.

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