Мединский заявил, что РФ выполняет все договоренности с Украиной по обмену тел

Мединский: РФ выполняет все договоренности с Украиной по передаче тел военных

Россия выполняет все договоренности с Украиной, достигнутые во время переговоров в Стамбуле, по передаче тел военнослужащих. Об этом заявил помощник президента, глава переговорной группы РФ Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Повторим: все договоренности Россия выполняет. Украине переданы 6060 тел солдат ВСУ, нам вернули 78...» — сказал он.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

По словам Мединского, российская сторона передала украинской 6060 тел. При этом глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что среди них есть тела и украинских, и российских военнослужащих. Он отметил, что на опознание понадобится 14 месяцев.

Ранее Мединский заявил о готовности РФ передать Украине около 3 тысяч тел военных ВСУ.