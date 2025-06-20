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Мединский заявил о готовности РФ передать Украине около 3 тысяч тел военных ВСУ

Мединский: около 3 тысяч тел военных ВСУ готовы к передаче украинской стороне
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Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Российская Федерация готова передать Украине еще около 3 тысяч тел военных ВСУ. Об этом заявил помощник президента России, глава переговорной группы РФ Владимир Мединский, сообщает RT.

«Еще около 3 тысяч (тел. — «Газета.Ru») готовы к отправке на украинскую сторону, если они готовы будут принять», — сказал он.

По его словам, тела находятся в рефрижераторах. Российские военные передадут тела представителям Украины, чтобы у родных была возможность окончательно их идентифицировать и захоронить по-христиански.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000». Однако 7 июня Украина останки забирать не стала. 11 июня обмен все же состоялся. 14 и 15 июня РФ снова передала тела украинской стороне. В итоге, по словам Мединского, РФ вернула 6060 тел, а получила — 78.

Ранее в Кремле заявили, что гуманитарные договоренности Москвы и Киева позволяют наращивать потенциал готовности к более серьезным договоренностям.

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