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Российский боец поделился деталями захода ВС РФ в Алексеевку в ДНР

Кит: ВСУ не видели через тепловизор бойцов ВС РФ при заходе в Алексеевку
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могли видеть через тепловизор российских военнослужащих, которые заходили в Алексеевку в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил RT командир штурмовой группы 114-й бригады группировки войск «Центр» с позывным «Кит».

Он рассказал, что главной задачей было зайти незамеченными противником, накопиться и начать зачистку Алексеевки.

«Применяли антидроновое пончо, заходили из населенного пункта Андреевка через поле, прямо нагло шли через поле», — уточнил «Кит».

По его словам, украинские военные не могли обнаружить бойцов РФ, так как в тепловизор их не было видно.

До этого стало известно, что воздушно-космические силы (ВКС) России впервые применили корректируемые авиационные бомбы (КАБ) с ускорителями при ударе по объектам в Днепропетровске.

12 июня в Минобороны РФ рассказали о взятии под контроль населенных пунктов Петровское и Алексеевка в ДНР подразделениями группировки войск «Центр».

Ранее военкоры сообщили о массированной атаке ВС РФ по Украине.

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