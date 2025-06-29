Военкоры сообщили о массированной атаке ВС РФ по Украине

Вооруженные силы России совершили массированную атаку по Украине с применением ракет и беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Большая группа «Гераней» через Сумскую область атакует центральную и западную Украину. В Ровно гремят взрывы», — говорится в публикации.

Военкоры добавили, что со стороны Черного моря через Херсонскую область летят ракеты «Калибр». При этом количество атакующих дронов увеличивается из-за подлета новых беспилотников, подчеркнули журналисты.

Незадолго до этого издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию от украинских мониторинговых групп сообщило, что Россия может нанести удар по Украине с использованием до 400 дронов «Шахед». Кроме того, сообщалось о ракетном ударе из стратегической авиации, а также с моря.

Вооруженные силы России начали использовать усовершенствованные беспилотники-камикадзе «Герань-2» в рамках специальной военной операции. Новый дрон оснащен тепловизионной камерой и системой прямого радиоуправления, что позволяет использовать его как высокоэффективный FPV-дрон. В отличие от предыдущей версии, которая атакует по заранее заданным координатам, «Герань-2» обладает улучшенными возможностями.

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