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На Украине заявили о подключении авиации к «военному Wi-Fi» НАТО

Минобороны Украины: истребители F-16 и Mirage 2000 подключат к Wi-Fi НАТО
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Украинские истребители F-16 и Mirage 2000, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot подключат к «военному Wi-Fi» Североатлантического альянса. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передает издание Кorrespondent.net.

Замглавы ведомства уточнила, что минобороны Украины заключило соглашение об использовании системного интерфейса центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

«Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — «военного Wi-Fi» НАТО, который обеспечивает управление самолетами, средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны», — сказала Черногоренко.

21 мая глава правительства Нидерландов Дик Схоф заявил, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине вне зависимости от того, чем закончатся переговоры Москвы и Киева об урегулировании конфликта. Он добавил, что вопрос о помощи Киеву будет в повестке саммита альянса, который состоится в Гааге 24-25 июня.

Ранее на Украине признали выгоду НАТО от бесконечного конфликта с Россией.

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