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На Украине предупредили о массированной атаке российских дронов

«Страна.ua»: Украину этой ночью могут атаковать более 400 БПЛА Шахед
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

В ночь на 29 июня Россия может нанести удар по Украине с использованием до 400 дронов Шахед. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на информацию от украинских мониторинговых групп.

«Сегодня ночью Украину могут атаковать более 400 «Шахедов», пишут украинские мониторинговые паблики. Также они сообщают, что может состояться ракетный удар из стратегической авиации, а также с моря», — указано в сообщении.

В сообщении также упоминается, что в украинском воздушном пространстве уже замечены около 50 дронов «Шахед».

До этого Вооруженные силы России начали использовать усовершенствованные беспилотники-камикадзе «Герань-2» в рамках специальной военной операции. Новый дрон оснащен тепловизионной камерой и системой прямого радиоуправления, что позволяет использовать его как высокоэффективный FPV-дрон. В отличие от предыдущей версии, которая атакует по заранее заданным координатам, «Герань-2» обладает улучшенными возможностями.

Ранее летчики ВСУ сняли летевший рядом российский БПЛА.

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