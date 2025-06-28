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Военные за ночь сбили над территорией России более 30 беспилотников

Минобороны: над территорией России за ночь сбит 31 дрон
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Shutterstock

Силы противовоздушной обороны в период с 23:30 (по московскому времени) 27 июня до 06:45 мск 28 июня сбили над территорией России 31 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Наибольшее число дронов — десять — уничтожено над территорией Республики Крым. Шесть дронов военные сбили над Брянской областью, по пять — над Смоленской областью и акваторией Черного дрона, два — над акваторией Азовского моря.

По одному БПЛА уничтожено над Орловской, Белгородской, Калужской областями, а также Краснодарским краем.

Минобороны сообщало, что вечером 27 июня в период с 20:10 до 23:25 (мск) над российскими регионами уничтожили 25 беспилотников.

Накануне министерство сообщало, что в общей сложности с начала проведения специальной военной операции уничтожено 65 806 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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