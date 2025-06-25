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Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили беспилотником по жилому дому в Токмакском округе
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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника многоэтажку в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ Токмакского муниципального округа. Противник обстрелял БПЛА многоквартирный дом», — написал он.

По словам Балицкого, в результате удара было повреждено остекление дома. Обошлось без пострадавших.

Также украинские военные атаковали село Гоголевка в Куйбышевском муниципальном округе. Губернатор отметил, что вражеский дрон был сбит над нежилым домом.

Балицкий призвал жителей не выходить на улицу, пока обстановка не стабилизируется. В настоящее время сохраняется опасность повторных ударов, добавил он.

Вчера губернатор сообщил, что ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре Запорожской области, в результате чего в регионе произошло частичное отключение электроснабжения. По его словам, после атаки несколько объектов получили повреждения. Чиновник отметил, что бригады энергетиков уже прибыли на место и оперативно приступили к восстановительным работам.

Ранее Балицкий объяснил осторожность позиции МАГАТЭ по обстрелам ЗАЭС.

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