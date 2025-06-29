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Стало известно о переброске ВСУ подразделений БПЛА на Красноармейское направление

ТАСС: ВСУ перебросили на Красноармейское направление четыре подразделения БПЛА
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на Красноармейский (Покровский) участок фронта четыре подразделения войск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС рассказал заместитель командира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Станислав Зайцев.

«Ну, по нашим данным, у них уже не одно подразделение БПЛА. На Покровском [направлении] уже четыре работают», — сказал собеседник агентства.

28 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация для Вооруженных сил Украины в настоящий момент сложилась на Красноармейском направлении. В связи с обстановкой на этом участке фронта Сырский пообщался с украинскими солдатами, провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.

Сырский прибыл на Покровское направление в рамках рабочей поездки. По его словам, на этом направлении ежедневно происходит не менее полусотни боевых столкновений.

Ранее стало известно о переброске резервов ВСУ в ДНР.

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