Стало известно о переброске ВСУ подразделений БПЛА на Красноармейское направление

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило на Красноармейский (Покровский) участок фронта четыре подразделения войск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом ТАСС рассказал заместитель командира штурмового батальона 30-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Станислав Зайцев.

«Ну, по нашим данным, у них уже не одно подразделение БПЛА. На Покровском [направлении] уже четыре работают», — сказал собеседник агентства.

28 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее сложная ситуация для Вооруженных сил Украины в настоящий момент сложилась на Красноармейском направлении. В связи с обстановкой на этом участке фронта Сырский пообщался с украинскими солдатами, провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.

Сырский прибыл на Покровское направление в рамках рабочей поездки. По его словам, на этом направлении ежедневно происходит не менее полусотни боевых столкновений.

Ранее стало известно о переброске резервов ВСУ в ДНР.