Марочко предупредил, что ВСУ скрываются на высотах в Серебрянке ДНР

Военнослужащие РФ контролируют всю низину в Серебрянке Донецкой народной республики (ДНР), украинские бойцы еще остаются на высотах у села, однако бойцы их планомерно выбивают. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В Серебрянке идут ожесточенные бои. <…> В целом вся низина в Серебрянке уже под нашим контролем, но на высотах как раз еще находятся украинские боевики, которых мы планомерно выбиваем», — сказал собеседник агентства.

До этого военный эксперт рассказал, что российские военнослужащие зачищают территорию населенного пункта Серебрянка в ДНР, уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу «лисья нора» вместе с укрывающимися там бойцами Вооруженных сил Украины, которые отказались сдаваться в плен.

Утром 18 июня Марочко сообщил, что российские войска продвинулись у села Серебрянка в ДНР. По его данным, часть населенного пункта взята под огневой контроль ВС РФ, и в настоящее время там продолжаются бои.

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