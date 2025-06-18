Марочко рассказал о продвижении в районе Серебрянки

Марочко заявил, что ВС РФ продвинулись на 1 км у Серебрянки в ДНР

Российские войска продвинулись у села Серебрянка в ДНР. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе успешного рывка с направления населенного пункта Григоровка ВС РФ удалось продвинуться более чем на 1 км по направлению населенного пункта Серебрянка в ДНР», — сказал Марочко.

По его данным, часть села взята под огневой контроль российских войск — бои продолжаются.

В данный момент ВС РФ закрепляются на новых рубежах, подавляют огневые точки ВСУ на высотах севернее населенного пункта, зачищают окрестности Серебрянки и прибрежную зону реки Северский Донец, добавил военный эксперт.

Он также рассказал агентству, что российские подразделения начали бои за взятие Нового Мира в Харьковской области.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области.

Ранее в ДНР заявили об успехах российской армии на Краматорском направлении.