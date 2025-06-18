Марочко рассказал о продвижении в районе Серебрянки

Российские войска продвинулись у села Серебрянка в ДНР. Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«В ходе успешного рывка с направления населенного пункта Григоровка ВС РФ удалось продвинуться более чем на 1 км по направлению населенного пункта Серебрянка в ДНР», — сказал Марочко.
По его данным, часть села взята под огневой контроль российских войск — бои продолжаются.
В данный момент ВС РФ закрепляются на новых рубежах, подавляют огневые точки ВСУ на высотах севернее населенного пункта, зачищают окрестности Серебрянки и прибрежную зону реки Северский Донец, добавил военный эксперт.
Он также рассказал агентству, что российские подразделения начали бои за взятие Нового Мира в Харьковской области.
До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ увеличивают буферную зону, продвигаясь в Днепропетровской области.
Ранее в ДНР заявили об успехах российской армии на Краматорском направлении.