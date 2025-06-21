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Военный эксперт рассказал об уничтожении укрытий по типу «лисьих нор» ВСУ

Марочко: ВС РФ начали уничтожать укрытия ВСУ «лисья нора» у Серебрянки в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие зачищают территорию населенного пункта Серебрянка в Донецкой народной республике (ДНР), уничтожая вырытые в лесопосадках укрытия по типу «лисья нора» вместе с укрывающимися там бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые отказались сдаваться в плен. Об этом в интервью РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники и разведданные.

«После стремительного рывка и закрепления наших передовых отрядов в окрестностях Серебрянки в ДНР ВС РФ приступили ко второму этапу — зачистке местности от украинских боевиков», — заявил он.

По словам военного эксперта, на территории населенного пункта есть большое количество «лисьих нор», в которых обычно укрываются по два-три солдата ВСУ. Они открывают огонь по российским военнослужащим и это происходит на постоянной основе.

Марочко добавил, что ВС РФ разработали тактику для борьбы с подобными укрытиями и уже начали применять ее на практике. Он подчеркнул, что других фортификационных сооружений на данном направлении не возводится.

До этого член комитета Верховной рады по национальной безопасности и обороне Сергей Рахманин заявил, что оборонительные сооружения в Сумской области Украины строили «на скорую руку» и под обстрелами. По его словам, работы производились, уже когда ВСУ отступали из Курской области.

Ранее Путин рассказал, куда смогут дойти российские войска на Украине.

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