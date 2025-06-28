Офицер Третьяков: ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий группировки «Юг»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 175 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Юг». Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки Евгений Третьяков, передает ТАСС.

«Уничтожены автомобиль и два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США», — уточнил он.

Третьяков рассказал, что подразделения группировки войск за сутки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны Украины в районах Переездного, Северска, Васюковки, Серебрянки, Звановки, Часова Яра, Плещеевки, Иванополья и Щербиновки.

До этого старший офицер пресс-центра группировки войск «Север» Андрей Шершнев сообщил, что ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Кроме того, был уничтожен склад боеприпасов.

26 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал об атаке ВС РФ на склады с горюче-смазочными материалами, командные пункты территориальной обороны и позиции украинской противовоздушной обороны в Харьковской области.

Ранее ВС РФ ликвидировали украинский наблюдательный пункт в Херсонской области.