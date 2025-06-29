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На Западе заявили, что новые поставки Abrams не помогут Украине

MWM: новые поставки Abrams на Украину не изменят ситуацию на поле боя
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Global Look Press

Новая поставка американских танков Abrams из Австралии на Украину вряд ли изменит ситуацию на поле боя. Об этом пишет Military Watch Magazine.

«В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 дополнительных танков из Австралии уже прослужили десятилетия и сильно изношены», — говорится в материале.

Из-за плохого состояния этих танков Украине придется тратить значительно больше ресурсов на их восстановление и содержание. Издание также отмечает, что Abrams имеют слабозащищенную крышу.

До этого сообщалось, что Австралия отправила на Украину обещанные списанные танки Abrams.

В начале мая издание Military Watch Magazine писало, что с сентября 2023 года Киев получил от зарубежных партнеров 31 танк M1A1 Abrams. Российские войска уничтожили или сильно повредили 20 из них. Как отметили авторы статьи, бойцы Вооруженных сил РФ наносили удары по западной технике с помощью дронов-камикадзе и артиллерийских орудий.

Ранее российские бойцы эвакуировали поврежденные M1 Abrams с границы Сумской области.

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