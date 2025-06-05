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Российские бойцы эвакуировали поврежденные M1 Abrams с границы Сумской области

МО РФ: бойцы «Севера» вывезли два подбитых танка M1 Abrams из Сумской области
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Стрингер/РИА «Новости»

Российские военнослужащие эвакуировали два поврежденных танка M1 Abrams, произведенных в США, с границы Сумской области. Об этом сообщило министерство обороны РФ, пишет ТАСС.

По данным ведомства, технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывезли бойцы 22-го мотострелкового полка в составе группировки российских войск «Север».

«Среди захваченных образцов — два танка M1 Abrams, два бронетранспортера International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker, а также ремонтно-эвакуационная машина Challenger», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что трофеи с поля боя вывозили в два этапа. Сперва военные Вооруженных сил РФ провели разведку местности, чтобы обеспечить безопасность личного состава. После этого специалисты одной из ремонтных рот «Севера» с помощью тягача перевезли технику в тыловой район.

2 июня Telegram-канал «Военное дело» опубликовал видео с военнослужащими разведывательной роты 22-го мотострелкового полка ВС РФ, которые захватили бронетранспортер LAV Super Bison канадского производства прямо на глазах у солдат ВСУ. На кадрах видно, как российские бойцы уезжают на захваченной машине, а за ними гонится один из украинских военных. При этом мужчине так и не удалось остановить технику.

Ранее военнослужащие ВС РФ с помощью дрона подбили украинский танк Т-64 и увезли его в свой тыл.

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