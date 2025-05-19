Премьер Австралии Альбанезе: обещанные списанные танки Abrams в пути на Украину

Списанные танки M1A1 Abrams, которые Канберра обещала Киеву, уже находятся «в пути на Украину». Об этом заявил руководитель австралийского правительства Энтони Альбанезе, его слова приводит ТАСС.

Австралийский телеканал ABC сообщил, что американские чиновники остаются разочарованными решением страны пожертвовать списанные танки Украине, даже несмотря на то, что машины «наконец-то начинают долгое путешествие к полю боя».

По данным телеканала, процесс погрузки первой из 49 танков на грузовое судно начался недавно, но австралийское правительство не намерено обсуждать их текущее местонахождение или ожидаемую дату прибытия в Европу из-за «соображений безопасности».

Телеканал подчеркнул, что прежде чем начать процесс отправки, Австралия «ждала одобрения Соединенных Штатов на экспорт американских танков в третью страну».

До этого издание Military Watch Magazine (MWM) писало, что применение танков M1A1 Abrams в рамках конфликта на Украине поставило под угрозу их репутацию.

Ранее украинские военные использовали танк Abrams при попытке прорваться в Белгородскую область.