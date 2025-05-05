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Отправка американских M1A1 Abrams на Украину поставила под угрозу их репутацию

MWM: репутация M1A1 Abrams оказалась под угрозой из-за применения на Украине
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Global Look Press

Применение танков M1A1 Abrams в рамках конфликта на Украине поставило под угрозу их репутацию. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

В материале отмечается, что именно по этой причине США заблокировали отправку 49 австралийских основных боевых танков M1A1 Abrams на Украину. Вашингтон не хочет, чтобы в зоне боевых действий было уничтожено еще больше таких машин.

По информации журналистов, с сентября 2023 года Киев получил от зарубежных партнеров 31 танк M1A1 Abrams. К текущему моменту российские войска уничтожили или сильно повредили 20 из них. Как отметили авторы статьи, бойцы Вооруженных сил РФ наносили удары по западной технике с помощью дронов-камикадзе и артиллерийских орудий.

Обозреватели добавили, что в эффективности данных танков усомнились даже украинские военнослужащие. Они жаловались на уязвимость M1A1 Abrams перед российскими противотанковыми средствами и на ненадежность их электронных компонентов.

В публикации подчеркивается, что другие танки западного производства также показали плохие результаты в ходе конфликта на Украине. Среди них — немецкие танки Leopard 2A6, которые Киев впервые отправил на поле боя в июне 2023 года. Уже в январе следующего года большинство таких машин были выведены из строя, говорится в тексте.

29 апреля газета Bild со ссылкой на источники написала, что администрация президента США Дональда Трампа заблокировала отправку 49 американских танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину.

Ранее украинские военные использовали танк Abrams при попытке прорваться в Белгородскую область.

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