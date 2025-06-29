Марочко: ВС РФ зачищают Петровское, до выхода на границу ЛНР осталось около 1 км

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России продвигаются и зачищают населенный пункт Петровское (украинское название — Грековка) Луганской народной республики (ЛНР), до выхода на административную границу республики на данном участке осталось около 1 км. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Сразу хочу отметить, что сейчас от передовых позиций ВС РФ до административной границы ЛНР осталось около 1 км», — рассказал собеседник агентства.

Военный эксперт предположил, что за следующую неделю ВС РФ преодолеют оставшийся километр у Петровского и выйдут на административную границу республики.

24 июня Марочко сообщил, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе поселка Петровское и начали зачистку территории как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — сказал эксперт.

15 июня военный эксперт рассказал, что российские военнослужащие планомерно выдавливали подразделения украинской армии из Петровского. По словам Марочко, ситуация в районе населенного пункта осложнялась из-за особенностей рельефа местности. Эксперт уточнил, что украинские военные серьезно закрепились на данном участке.

Ранее Марочко назвал число ликвидированных за месяц бойцов ВСУ в ЛНР.