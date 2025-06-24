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Военный эксперт заявил о прорыве обороны ВСУ в ЛНР

Марочко: российские войска прорвали оборону ВСУ у Петровского
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Петровское (украинское название — Грековка) в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных освободительных действий наши войска прорвали оборону противника в районе населенного пункта Петровское и начали зачистку территории как в самом населенном пункте, так и в его окрестностях», — сказал эксперт.

15 июня Марочко сообщил, что российские военнослужащие планомерно выдавливали подразделения ВСУ из Петровского. По его словам, ситуация в районе населенного пункта осложнялась из-за особенностей рельефа местности. Эксперт уточнил, что украинские военные серьезно закрепились на данном участке.

2 июня военный эксперт заявил, что в мае украинская армия и иностранные наемники потеряли в ЛНР около 23 тысяч человек. Также, как отметил эксперт, российские силы уничтожили 41 танк, более 1,2 тысячи различных боевых машин, три установки реактивных систем залпового огня и 283 артиллерийских орудия.

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