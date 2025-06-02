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Потери ВСУ в ЛНР в мае составили более 20 тыс. человек

Марочко: потери ВСУ в ЛНР в мае составили около 23 тыс. военных и наемников
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Alex Babenko/AP

В мае российские войска продвинулись вглубь обороны Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Луганской народной республике, улучшив свои тактические позиции. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на данные Минобороны РФ.

По его оценке, за месяц украинская армия и иностранные наемники потеряли на этом направлении около 23 тысяч человек. Наибольшие потери, по его словам, противник понес в зоне ответственности Южной группировки войск.

Также, как отметил эксперт, российские силы уничтожили 41 танк, более 1,2 тыс. различных боевых машин, три установки реактивных систем залпового огня, 283 артиллерийских орудия, 98 станций радиоэлектронной борьбы, два радара, а также почти 200 складов с боеприпасами, топливом и снаряжением.

ТАСС подсчитал, что потери Вооруженных сил Украины за первые пять месяцев текущего года превысили 220 тыс. человек. По данным еженедельных и суточных сводок министерства обороны РФ, в зоне группировки «Центр» ВСУ в январе-мае потеряли около 69,2 тыс. военных, в зоне группировки «Север» — около 42,9 тыс. военных, «Запад» — 40,5 тыс. военных, «Юг» — 36,6 тыс. военных, «Восток» — 23,9 тыс. военных, «Днепр» — 10,6 тыс. военных.

Ранее российские военный рассказал о молниеносном штурме населенного пункта в ДНР.

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