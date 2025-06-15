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Военный эксперт рассказал о ситуации в городе Петровское в ЛНР

Эксперт Марочко: ВС РФ выдавливают подразделения ВСУ из Петровского в ЛНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие планомерно выдавливают подразделения Вооруженных сил Украины из Петровского (украинское название — Грековка) в Луганской народно республике (ЛНР).

По словам Марочко, ситуация в районе населенного пункта осложняется из-за особенностей рельефа местности. Эксперт уточнил, что украинские военные серьезно закрепились на данном участке, поэтому взять Петровское «с наскока» у российских бойцов «вряд ли получится».

«Поэтому нужно планомерно выдавливать украинские позиции как на юго-западе от данного населенного пункта, чем в принципе и занимаются сейчас наши военнослужащие, так и на северо-востоке», — сказал Марочко.

Военный эксперт уточнил, что часть административной границы ЛНР в районе Петровского перешла под контроль российской армии. По его словам, сейчас самые ожесточенные бои идут южнее Петровского — в Новомихайловке и Редкодубе. При этом он выразил уверенность, что на этом участке в ближайшее время Вооруженные силы (ВС) РФ продолжат продвижение.

14 июня командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Ильхом Петер рассказывал, что российские войска сумели зайти в село Петровское в Донецкой народной республике (ДНР) при помощи военной хитрости и обмана. По его словам, украинские войска были отвлечены, и ВС РФ сумели без проблем закрепиться в южной части села. Затем украинские подразделения были выбиты из Петровского.

Ранее в Минобороны сообщили о взятых под контроль России населенных пунктов за неделю.

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