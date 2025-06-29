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Украинец рассказал, что ТЦК накачивают наркотиками призывников

Украинец рассказал об используемых ТЦК методах принуждения при вступлении в ВСУ
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Украины пожаловался на методы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Подробности рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, один украинец рассказал ему необычную историю. По его словам, для принуждения к вступлению в ряды ВСУ, сотрудники ТЦК накачивают призывников наркотиками.

Мужчина рассказал, что просидел в ТЦК четыре дня, отказываясь от воды и еды — продукты приносила жена. Однако другие призывники этого не делали.

«Их там кормили и давали компот, но в нем были вещества, те кто ели менялось поведение и в тот же день они все подписывали», — пишет Лебедев.

Недавно сообщалось, что сотрудник ТЦК во Львовской области Роман Сывкив уехал жить в Испанию, несмотря на действующий на Украине запрет на выезд за границу военнообязанных. Ранее он публиковал посты в соцсетях, где осуждал украинцев — дезертиров, бегущих за границу. Однако спустя год он поступил ровно так же.

Ранее в Одессе сотрудника ТЦК прижали к земле за проверку документов у водителя.

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