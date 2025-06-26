Украинский военком, участвующий в насильственной мобилизации, уехал в Испанию

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) во Львовской области Роман Сывкив уехал жить в Испанию, несмотря на действующий на Украине запрет на выезд за границу военнообязанных. Об этом стало известно РИА Новости.

Согласно информации, которая опубликована на странице Сывкива в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в военкомате он работал с лета 2023 года и занимался мобилизацией мужчин в Вооруженные силы Украины (ВСУ). В одном из постов он раскритиковал мужчин, прячущихся от мобилизации, и выразил надежду, что «тысячи отчаянных вылезут из-под маминых скатертей и женских юбок и метнутся навстречу опасному и неизвестному».

Однако уже через год контент Сывкива резко сменился — он начал публиковать в соцсети фотографии из Испании, где он занимается серфингом, совершает прогулки на яхте по Средиземному морю и ловит голубых крабов. По данным РИА Новости, на Украину бывший военком до сих пор не вернулся. Последние фото с пометкой «Испания» опубликованы в начале апреля этого года. В июне мужчина анонсировал концерт украинской певицы в испанском городе Малага, а позже выложил совместный снимок с ней.

В интервью одному из украинских СМИ Сывкив рассказал, что по профессии он садовод. В 2014 году мужчина отправился воевать против жителей Донбасса, в 2017-м вернулся к мирной жизни, но в феврале 2022 года вновь взял в руки оружие. Однако через год он пошел работать в военкомат якобы из-за полученных в боях ранений. Каким образом бывшему военкому удалось выехать за границу, не сообщается.

На Украине с конца февраля 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. В связи с этим в стране ограничен выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Сырский пообещал отправить часть сотрудников ТЦК на фронт.