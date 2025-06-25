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В Одессе сотрудника ТЦК прижали к земле за проверку документов у водителя

Житель Одессы атаковал сотрудника ТЦК за проверку документов у водителя
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Shutterstock

В Одессе сотрудника ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата) прижали к земле и избили при проверке документов у водителя. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Согласно его данным, сотрудник ТЦК вместе с полицейским прогуливались по городу. В какой-то момент первый заметил водителя, который мог быть военнообязанным. Автомобиль был остановлен, а сотрудник ТЦК вцепился в дверь. К нему внезапно подбежал гражданский мужчина, повалил того на землю и избил.

В итоге нападавшего приговорили к двум годам заключения, однако приговор впоследствии заменили на условное.

До этого сообщалось, что в селах Западной Украины в армию забрали почти всех мужчин призывного возраста.

По словам пленного из Львовской области, ТЦК забирают в армию всех, кого попало, независимо от возраста и состояния здоровья.

Пленный из Житомирской области заявил, что в его селе остались лишь женщины, старики и дети. Все мужчины в возрасте до 47 лет отправляются на фронт. Среди них имеются и инвалиды, и алкоголики.

Ранее на Украине военкоматы стали ловить мужчин на сайтах продажи автомобилей.

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