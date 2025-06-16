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«Уральская Барби» застряла в Ливане из-за эскалации на Ближнем Востоке: «Очень страшно!»

Блогерша Данилова заявила, что не может вернуться в РФ из-за конфликта в Израиле
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annushka_da/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анна Данилова, которую в сети прозвали «уральской Барби», сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отсутствии билетов из Бейрута в Москву на фоне эскалации конфликта Израиля и Ирана.

«Война — это очень страшно! Билеты не доступны, у всех туристов паника, а местные спокойны. Они привыкли. <…> Все рейсы отменены, вылететь невозможно… Кто-то уезжает на такси до Египта за 60 тыс.», — сказала знаменитость.

По словам Даниловой, она сейчас желает только одного — улететь. Блогерша также отметила, что проживает в Ливане в дорогостоящем отеле, сутки в котором стоят $350.

«Позавчера смотрела на небо, подумала: «О, звезды, почему такие яркие…» А это ракеты оказались, я просто в шоке», — отметила звезда.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее имеющего гражданство Израиля Галкина призвали отправиться на передовую.

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