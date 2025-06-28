В Днепропетровске произошли взрывы во время воздушной тревоги

В субботу вечером в Днепропетровске раздались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Общественное».

По данным онлайн-карты Минцифры Украины, в 21:01 по московскому времени тревога действовала в семи областях: Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской и Киевской.

27 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области Украины нанесен удар по заводу, где, по информации пророссийского подполья, ремонтировали военную технику и устанавливали оборудование НАТО.

Днем ранее Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины. Один из ударов был произведен в Днепропетровской области — туда сбросили авиационную бомбу ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. Целью был укрепленный пункт временного размещения украинских военных.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в сети появилось видео попадания авиабомбы в Днепропетровск.