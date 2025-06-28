В сети появилось видео попадания авиабомбы в Днепропетровск

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент попадания авиабомбы в Днепропетровск. Кадры, снятые местным жителем, демонстрируют характерный инверсионный след, оставленный боеприпасом.

По предварительным данным, использованный боеприпас мог быть оснащен реактивным двигателем. Точные характеристики оружия и цели удара пока не сообщаются.

27 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области Украины нанесен удар по заводу, где, по информации пророссийского подполья, ремонтировали военную технику и устанавливали оборудование НАТО.

Днем ранее Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины. Один из ударов был произведен в Днепропетровской области — туда сбросили авиационную бомбу ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. Целью был укрепленный пункт временного размещения украинских военных.

Ранее в МО РФ рассказали о наступлении бойцов «Востока» в сторону Днепропетровской области.