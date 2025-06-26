Российские ВКС нанесли удары по пунктам ВСУ бомбами ФАБ

ВКС РФ ударили авиабомбами ФАБ по позициям ВСУ в Днепропетровской области и ДНР

Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, один из ударов был произведен в Днепропетровской области — туда сбросили авиационную бомбу ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. Целью был укрепленный пункт временного размещения украинских военных.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике российская авиация нанесла еще два удара. Там использовали три авиабомбы ФАБ-500 с аналогичным модулем коррекции — по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

Утром 25 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на участке Радьковка — Голубовка российские войска продавили оборону ВСУ и продвинулись по направлению к Купянску.

По его словам, им осталось до пригорода менее 1 км. За минувшие сутки ВС РФ, по информации эксперта, улучшили положение в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Радьковки, Голубовки и Петропавловки Харьковской области.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.