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В подполье заявили об ударе по заводу в Днепропетровской области с техникой НАТО

Лебедев: в Новомосковске ударили по заводу, где ремонтировали технику НАТО
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Днепропетровской области Украины нанесен удар по заводу, где, по информации пророссийского подполья, ремонтировали военную технику и устанавливали оборудование НАТО. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в городе Новомосковск (ранее Самар) поврежден трубный завод, который, как утверждается, занимался подготовкой техники к боям — в том числе монтажом защиты и производством деталей для ракет и беспилотников.

Местные украинские власти до этого подтверждали, что в районе Новомосковска произошли взрывы.

Накануне утром координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил, что в Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны. По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

Ранее в Харьковской области рассказали о тактике отступающих подразделений ВСУ.

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