Путин заявил, что бойцами СВО гордится вся Россия

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна гордится участниками специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова президента прозвучали на церемонии открытия молодежных центров в различных регионах России. Одна из участниц, 16-летняя Виктория из Хабаровского края, поделилась, как она вместе с другими волонтерами занимается изготовлением маскировочных сетей и сухих душей для бойцов. Она также упомянула, что ее отец участвует в СВО.

«Вы можете гордиться своим папой — так же, как им и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна», – отметил Путин.

До этого Путин поздравил с Днем молодежи россиян, «исполняющих свой долг в зоне специальной военной операции». Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие, участвующие в СВО, своим примером задают нравственные ориентиры для молодого поколения россиян, доказывая своей жизнью «какая непреодолимая сила заключена в любви к Отечеству и готовности ставить Родину превыше всего».

Ранее Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО.