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Путин заявил, что бойцами СВО гордится вся Россия

Путин: участниками спецоперации гордится вся страна
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что вся страна гордится участниками специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова президента прозвучали на церемонии открытия молодежных центров в различных регионах России. Одна из участниц, 16-летняя Виктория из Хабаровского края, поделилась, как она вместе с другими волонтерами занимается изготовлением маскировочных сетей и сухих душей для бойцов. Она также упомянула, что ее отец участвует в СВО.

«Вы можете гордиться своим папой — так же, как им и такими, как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна», – отметил Путин.

До этого Путин поздравил с Днем молодежи россиян, «исполняющих свой долг в зоне специальной военной операции». Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие, участвующие в СВО, своим примером задают нравственные ориентиры для молодого поколения россиян, доказывая своей жизнью «какая непреодолимая сила заключена в любви к Отечеству и готовности ставить Родину превыше всего».

Ранее Путин раскрыл, как Россия хочет завершить СВО.

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