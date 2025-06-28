СМИ США опровергли заявление Трампа о нанесении удара по объекту в иранском Исфахане

CNN: США не сбросили бомбу на находящийся под землей ядерный объект в Исфахане

Военные США не сбрасывали противобункерную бомбу на ядерный объект в иранском Исфахане, поскольку он находится достаточно глубоко под землей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на комментарии главы Объединенного комитета начальников штабов, генерал-лейтенанта военно-воздушных сил США Дэна Кейна.

Три источника сообщили журналистам, что Кейн 26 июня выступил на закрытом брифинге для членов конгресса, где и привел эти данные. На встрече также были министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Исфаханский центр ядерных исследований является крупнейшим в Иране. В этом центре — три небольших исследовательских реактора китайского производства. Власти США считают, что на этом объекте под землей хранилась большая часть имевшихся у Ирана запасов обогащенного урана, отмечает CNN. С этим утверждением согласно и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном на стороне Тель-Авива. Как объявил президент США Дональд Трамп, американская армия нанесла удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Иран в ответ ударил по военной базе США в Катаре.

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп заявил, что Ирану потребуются годы на восстановление ядерной программы.