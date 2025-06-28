Минобороны раскрыло число уничтоженных БПЛА над РФ в период с 20:10 до 23:25

МО: 25 дронов ВСУ уничтожены над территорией России 27 июня с 20:10 до 23:25

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером 27 июня в период с 20:10 до 23:25 (мск) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что 12 беспилотников были сбиты над Курской областью, десять дронов уничтожены над Крымом и еще три - над Орловской областью.

До этого Минобороны России сообщило, что системы ПВО уничтожили десять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами страны в период с 17:35 до 19:30 (мск). Четыре беспилотника ликвидировали над Брянской областью, три сбили над Орловской, два — над территорией Курской области и один — над Крымом.

27 июня в Минобороны также сообщили, что за прошедшую неделю российские войска сбили 1221 украинский беспилотник.

12 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российские силы ПВО с начала специальной военной операции (СВО) уничтожили более 80 тысяч воздушных целей. По его словам, из них 7,5 тысячи — это современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды преимущественно, почти на 100%, западного производства.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.