Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют брошенные ими патронные короба для пулеметов НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военных российской группировки войск «Восток».

«У нас имеются короба к натовскому пулемету, запечатанные и опломбированные. Вскрывать опасно бывает — минируют», — сказал старшина подразделения с позывным «Рубин».

Военный добавил, что российские войска также обнаружили большое количество оружия НАТО, гранаты, ленты к пулемету калибра 7,62 мм и так далее.

23 июня командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» сообщил, что ВСУ минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только «дорогу жизни». По его словам, такого раньше за украинскими войсками замечено не было.

В мае командир отряда разминирования с позывным «Рига» заявил, что в Курской области украинские войска минировали все, что может подобрать человек. В частности, бойцы ВСУ минировали аптечки, калитки и вход в дома, уточнил военный.

Ранее стало известно об использовании ВСУ мин против своих же солдат.