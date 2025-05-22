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Сапер объяснил, по какому принципу ВСУ минируют объекты

Сапер Рига: ВСУ минировали в Курской области все, что может подобрать человек
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Курской области украинские войска минировали все, что может подобрать человек. Об этом сообщил ТАСС командир отряда разминирования с позывным Рига.

«И калитки были заминированы, и вход в дома. Минировались аптечки. В принципе ВСУ минируют все, что может подобрать человек», — сказал он.

Он добавил, что в Курской области видел почти все виды боеприпасы производства стран НАТО. Есть немало и самодельных снарядов. В качестве примера Рига вспомнил о гранате, сделанной из пластиковой бутылки.

Недавно саперы 92-го саперного полка группировки войск «Север» в одном из освобожденных от Вооруженных сил Украины (ВСУ) сел Курской области при заходе в дом нашли плюшевую игрушку с взрывным устройством внутри.

В конце апреля Минобороны России сообщило, что украинские войска при отступлении из Курской области оставляли мины с взрывателями неизвлекаемости, чтобы усложнить процесс разминирования. В ведомстве добавили, что саперы проверяют миноискателями все дороги, поля и дома. Большая часть взрывоопасных находок уничтожается накладным зарядом на месте.

Ранее в Минобороны рассказали о работе по разминированию Херсонской области.

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