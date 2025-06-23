Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе только «дорогу жизни». Об этом сообщил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» в беседе с РИА Новости.

«По территории Сумской области идут минирования, где-то подрывы мостов. Идет минирование глубоких тыловых позиций», — сообщил «Аид».

По его словам, такого раньше за украинскими войсками замечено не было. Военный рассказал, что обычно минируется передний край и второй рубеж, а сейчас ВСУ приступили уже к минированию третьего и четвертого.

«То есть, они оставляют себе так называемую дорогу жизни. Все остальное подлежит минированию, причем с хорошими инженерными заграждениями», — поделился деталями командир.

Он также рассказал, что украинцы готовят танковые рвы в Сумской области и устанавливают заграждения по типу «зубы дракона». Однако «Аид» считает, что это вряд ли что-то поменяет.

До этого в российских силовых структурах рассказали, что украинское командование в спешке перебросило на Сумское направление недоукомплектованную артиллерийскую бригаду, чтобы сдержать наступление войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

По данным силовиков, подразделение было создано в прошлом году и на данный момент укомплектовано лишь на 30% по вооружению и на 70% по личному составу.

Ранее главком ВСУ описал новую тактику обороны.