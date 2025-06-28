Военнослужащих 214-го отдельного штурмового батальона (ошб) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сформированного инструкторами США еще в 2016 году, перебросили из Донецкой народной республики на Сумское направление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, обычно этот батальон на военных учениях выполнял роль условного противника. В ходе специальной военной операции украинское командование перебрасывает батальон на различные участки фронта в критические моменты.

До этого старший офицер пресс-центра группировки российских войск «Север» Андрей Шершнев сообщил, что за сутки бойцы уничтожили до 195 военных и склад боеприпасов ВСУ в Сумской области.

Также военный эксперт Марочко рассказал о формировании буферной зоны в Сумской области. Он отметил, что ВСУ на некоторых участках этого направления почти на 14 км отодвинуты от государственной границы РФ.

Ранее депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах.