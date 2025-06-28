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Стало известно о потерях ВСУ в зоне действий группировки войск «Север»

Офицер Шершнев: потери ВСУ в зоне «Севера» составили до 195 военных за сутки
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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»

Российские военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили до 195 военных и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки. Об этом заявил старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев, передает ТАСС.

«ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов», — уточнил он.

По словам Шершнева, бойцы «Севера» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, бригады территориальной обороны в районах Новой Сечи, Соляники, Храповщины, Варачино, Юнаковки и Садков Сумской области.

Также под удары группировки войск попали подразделения мотопехотной бригады и бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Уды, Ивашки и Волчанск на Харьковском направлении.

До этого военный эксперт Марочко рассказал о формировании буферной зоны в Сумской области. Он отметил, что ВСУ на некоторых участках этого направления почти на 14 км отодвинуты от государственной границы РФ. Наиболее значимые успехи российских военнослужащих отмечаются в районе Кондратовки и Юнаковки.

Ранее депутат Рады пожаловалась на главкома ВСУ после слов Путина о Сумах.

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