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Богомаз назвал последствия атак дронов по Брянской области

Богомаз: при атаке шести дронов ВСУ по Брянской области никто не пострадал
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

При атаке шести дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — рассказал чиновник.

27 июня четверо мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА на Брянск.

12 июня президент России Владимир Путин рассказал о работе отечественных систем ПВО: с момента начала специальной военной операции на Украине ими было нейтрализовано свыше 80 тысяч воздушных целей. Он уточнил, что 7,5 тысячи из этого числа составляют современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, почти полностью являющиеся продукцией западных стран.

Ранее правительство РФ сообщило об испытаниях лазеров для универсальной системы ПВО.

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