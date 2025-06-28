Богомаз назвал последствия атак дронов по Брянской области

При атаке шести дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — рассказал чиновник.
27 июня четверо мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА на Брянск.
12 июня президент России Владимир Путин рассказал о работе отечественных систем ПВО: с момента начала специальной военной операции на Украине ими было нейтрализовано свыше 80 тысяч воздушных целей. Он уточнил, что 7,5 тысячи из этого числа составляют современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, почти полностью являющиеся продукцией западных стран.
Ранее правительство РФ сообщило об испытаниях лазеров для универсальной системы ПВО.