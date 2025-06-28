Богомаз назвал последствия атак дронов по Брянской области

Богомаз: при атаке шести дронов ВСУ по Брянской области никто не пострадал

При атаке шести дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Брянской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Обнаружены и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — рассказал чиновник.

27 июня четверо мирных жителей были ранены в результате атаки БПЛА на Брянск.

12 июня президент России Владимир Путин рассказал о работе отечественных систем ПВО: с момента начала специальной военной операции на Украине ими было нейтрализовано свыше 80 тысяч воздушных целей. Он уточнил, что 7,5 тысячи из этого числа составляют современные оперативно-тактические и крылатые ракеты, а также реактивные снаряды, почти полностью являющиеся продукцией западных стран.

Ранее правительство РФ сообщило об испытаниях лазеров для универсальной системы ПВО.