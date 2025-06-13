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Россия испытала лазеры для универсальной системы ПВО

Правительство РФ сообщило об испытаниях лазеров для универсальной системы ПВО
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Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Россия испытала противодроновые лазеры, которые в дальнейшем станут частью российской универсальной системы ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что испытаны были восемь лазерных комплексов противовоздушной обороны различной мощности. На специальном полигоне отрабатывалось противодействие БПЛА разных типов – от малогабаритных коммерческих дронов до разведывательных и ударных беспилотников.

«В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям», — рассказали в правительстве.

Ожидается, что теперь лазерные системы ПВО будут доработаны по итогам испытаний и введены в серийное производство.

12 июня на совещании, посвященном новой госпрограмме вооружений, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания новой универсальной системы противовоздушной обороны для поражения любых целей, независимо от их вида.

Ранее «Военный осведомитель» показал работу боевого лазера спецназа РФ «Кочевник».

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