Россия испытала лазеры для универсальной системы ПВО

Правительство РФ сообщило об испытаниях лазеров для универсальной системы ПВО

Россия испытала противодроновые лазеры, которые в дальнейшем станут частью российской универсальной системы ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, передает РИА Новости.

Сообщается, что испытаны были восемь лазерных комплексов противовоздушной обороны различной мощности. На специальном полигоне отрабатывалось противодействие БПЛА разных типов – от малогабаритных коммерческих дронов до разведывательных и ударных беспилотников.

«В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям», — рассказали в правительстве.

Ожидается, что теперь лазерные системы ПВО будут доработаны по итогам испытаний и введены в серийное производство.

12 июня на совещании, посвященном новой госпрограмме вооружений, президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания новой универсальной системы противовоздушной обороны для поражения любых целей, независимо от их вида.

Ранее «Военный осведомитель» показал работу боевого лазера спецназа РФ «Кочевник».