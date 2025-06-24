На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по Новой Маячке в Херсонской области

Сальдо: ВСУ ударили по Новой Маячке, пострадали два человека
close
Telegram-канал Владимир Сальдо

Украинские войска ударили по Новой Маячке в Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Раненым оказывают медицинскую помощь, при необходимости их госпитализируют. Из-за атаки дронов сильно поврежден грузовой автомобиль», — сообщил он.

Сальдо добавил, что основная цель обстрелов ВСУ — это мирные люди и гражданская инфраструктура.

Недавно храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) попал под обстрел и получил повреждения. Снаряд упал на прихрамовую территорию.

11 мая в РПЦ сообщили, что треть храмов Суджанского церковного округа оказалась разрушена в результате атак Вооруженных сил Украины. Украинские военные обстреливали все церковные сооружения, однако полностью уничтожить удалось лишь четыре храма из 11.

Ранее ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами