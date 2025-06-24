Сальдо: ВСУ ударили по Новой Маячке, пострадали два человека

Украинские войска ударили по Новой Маячке в Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Раненым оказывают медицинскую помощь, при необходимости их госпитализируют. Из-за атаки дронов сильно поврежден грузовой автомобиль», — сообщил он.

Сальдо добавил, что основная цель обстрелов ВСУ — это мирные люди и гражданская инфраструктура.

Недавно храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бугас в Волновахском районе Донецкой народной республики (ДНР) попал под обстрел и получил повреждения. Снаряд упал на прихрамовую территорию.

11 мая в РПЦ сообщили, что треть храмов Суджанского церковного округа оказалась разрушена в результате атак Вооруженных сил Украины. Украинские военные обстреливали все церковные сооружения, однако полностью уничтожить удалось лишь четыре храма из 11.

Ранее ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в Белгородской области.